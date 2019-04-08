Под Орлом «Рено» улетел в кювет и опрокинулся
ДТП с опрокидыванием автомобиля произошло в минувшее воскресенье, 7 апреля, наавтодороге «Москва-Киев-Комаричи-Дмитровск-Кромы». 34-летний водитель «Рено», совершая обгон, зацепил левую обочину. Иномарка потеряла управление, съехала в кювет и опрокинулась.
- В результате ДТП водитель и 22-летний пассажир автомобиля получили травмы, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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