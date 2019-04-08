СЕГОДНЯ 11:28 2019-04-08T11:28:05+03:00

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В Орле разыскивают пропавшую школьницу. Дежина Полина ушла гулять и не вернулась домой.

Как сообщили в ПСО «Поиск пропавших детей», девочка ушла гулять 7 апреля и не вернулась. На вид Полине 12-13 лет (она 2006 года рождения), рост 165-170 см, худощавое телосложение, пострижена под каре, волосы пепельного цвета, глаза голубые.

Особые приметы: шрам от аппендицита, на шее красное родимое пятно, носит очки. Одета девочка была в куртку-пальто серого цвета в крапинку, розовую рубашку с рисунком, джинсы с вышивкой, серую шапку с изображением единорога, зеленые ботинки.

Девочка может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кому что-либо известно о ее местонахождении, просим незамедлительно сообщить по телефону дежурной части поисково-спасательного отряда: 8 (4862) 22-23-01 или по телефону полиции 102.

ИСТОЧНИК KP.RU