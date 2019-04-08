СЕГОДНЯ 11:25 2019-04-08T11:25:11+03:00

Больше ста раз пришлось тушить траву и мусор орловским спасателям на выходных Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Случаи горения были зафиксированы практически во всех районах и городах области

Изменить размер текста: A A

Больше ста раз пришлось тушить траву и мусор орловским спасателям на выходных, 6 и 7 апреля. Случаи горения были зафиксированы практически во всех районах и городах области. Наибольшее количество загораний сухой травы было обнаружено в Орле, Орловском, Урицком, Новосильском районах.

Кроме того, согласно данным филиала космического мониторинга Национального ЦУКС, за прошедшие выходные на территории Орловской области были зарегистрированы 12 термоточек. Шесть из них подтвердились в Хотынецком, Верховском, Глазуновском, Залегощенском, Знаменском и Орловском районах как горение сухой растительности на площади более 12 гектаров.

- В отношении виновных в поджоге сухой растительности и несоблюдении правил пожарной безопасности сотрудники Государственного пожарного надзора проведут проверки и составят административные материалы, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность. Штраф для жителей составляет от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, для должностного лица – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей, для предпринимателей от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Организацию могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU