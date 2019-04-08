Больше ста раз пришлось тушить траву и мусор орловским спасателям на выходных
Больше ста раз пришлось тушить траву и мусор орловским спасателям на выходных, 6 и 7 апреля. Случаи горения были зафиксированы практически во всех районах и городах области. Наибольшее количество загораний сухой травы было обнаружено в Орле, Орловском, Урицком, Новосильском районах.
Кроме того, согласно данным филиала космического мониторинга Национального ЦУКС, за прошедшие выходные на территории Орловской области были зарегистрированы 12 термоточек. Шесть из них подтвердились в Хотынецком, Верховском, Глазуновском, Залегощенском, Знаменском и Орловском районах как горение сухой растительности на площади более 12 гектаров.
- В отношении виновных в поджоге сухой растительности и несоблюдении правил пожарной безопасности сотрудники Государственного пожарного надзора проведут проверки и составят административные материалы, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
Напомним, за нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена ответственность. Штраф для жителей составляет от 2 тысяч до 3 тысяч рублей, для должностного лица – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей, для предпринимателей от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей. Организацию могут оштрафовать на сумму до 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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