2019-04-08T11:19:20+03:00
Общество

Среди пенсионеров Орла выберут самого продвинутого компьютерного пользователя

Чемпионат по компьютерному многоборью состоится 9 апреля
Ольга СУПОНЕВА
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Победители городского этапа станут участниками областного чемпионатаПобедители городского этапа станут участниками областного чемпионатаФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле завтра, 9 апреля, состоится чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Жюри определит самого продвинутого пользователя.

- Чемпионат состоит из лично-командных соревнований, в рамках которых необходимо выполнять задания чемпионата на всех этапах его проведения. Участники делятся по уровню своей подготовленности на категории «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь», - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.

Победители городского этапа станут участниками областного чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU

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