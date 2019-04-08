Среди пенсионеров Орла выберут самого продвинутого компьютерного пользователя
Чемпионат по компьютерному многоборью состоится 9 апреля
Победители городского этапа станут участниками областного чемпионатаФото: Ольга СУПОНЕВА
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В Орле завтра, 9 апреля, состоится чемпионат по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Жюри определит самого продвинутого пользователя.
- Чемпионат состоит из лично-командных соревнований, в рамках которых необходимо выполнять задания чемпионата на всех этапах его проведения. Участники делятся по уровню своей подготовленности на категории «Уверенный пользователь» и «Начинающий пользователь», - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации Орла.
Победители городского этапа станут участниками областного чемпионата.
ИСТОЧНИК KP.RU