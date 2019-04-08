В Орле из-за непотушенной сигареты загорелась квартира
В Орле в очередной раз неосторожность при курении привела к плачевным последствиям. Из-за непотушенной сигареты разбушевалось пламя в квартире на Зареченской улице.
Все случилось в ночь с субботы на воскресенье, 7 апреля. Сигнал о возгорании в девятиэтажке спасателям поступил в четветом часу. Пожарные прибыли на место и дали бой огню.
- В результате пожара на балконе квартиры на девятом этаже термические повреждения получили постельные принадлежности, балкон закопчен по всей площади. Предполагаемая причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет.
ИСТОЧНИК KP.RU
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