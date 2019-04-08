СЕГОДНЯ 11:02 2019-04-08T11:02:35+03:00

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Группы орловских туристов предупредят о своих маршрутах спасателей. Сделать это стало возможным, зарегистрировав участников тура на главном сайте МЧС России. Пользователю нужно выбрать субъект, где планируется маршрут. После этого он автоматически будет перенаправлен на страницу для заполнения заявки.

С помощью имеющейся информации спасательные подразделения смогут своевременно оказать помощь и организовать поиски. В ходе обработки заявки спасатели в обязательном порядке предупреждают туристов об опасностях на маршруте, метеоусловиях, разъясняют правила безопасности, помогают проверить личное снаряжение, средства связи и маршрутные документы.

По закону, туристские группы должны проинформировать службы МЧС России за 10 дней до начала путешествия. При подаче заявки на регистрацию нужно указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны, подробную информацию о маршруте. После успешной регистрации участнику приходит смс-оповещение, где указана информация об оперативных службах и контактные данные для уведомления об окончании мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU