В Орловской области водитель на «ДЭУ» съехал с дороги и врезался в дерево
В результате ДТП два пассажира автомобиля получили травмы
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орловской области 31-летний водитель на «ДЭУ Матиз» съехал с дороги и врезался в дерево. ДТП произошло субботним вечером, 6 апреля, на автодороге «Орел-Гать-Лаврово-Редькино» в районе 21-го километра.
- Телесные повреждения получили водитель и 46-летний пассажир автомобиля, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.
Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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