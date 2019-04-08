В Орловской области водитель на «ДЭУ» съехал с дороги и врезался в дерево

СЕГОДНЯ 10:52 2019-04-08T10:52:51+03:00

В результате ДТП два пассажира автомобиля получили травмы

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В Орловской области 31-летний водитель на «ДЭУ Матиз» съехал с дороги и врезался в дерево. ДТП произошло субботним вечером, 6 апреля, на автодороге «Орел-Гать-Лаврово-Редькино» в районе 21-го километра.

- Телесные повреждения получили водитель и 46-летний пассажир автомобиля, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU