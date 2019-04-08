На два года загремел в тюрьму орловец, напав на сотрудника колонии
Наказание мужчине вынес суд
На два года загремел в тюрьму орловец, напав на сотрудника колонииФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:
На два года загремел в тюрьму орловец. Мужчина напал на сотрудника колонии.
- Установлено, что местный житель, находясь на территории прогулочного дворика ФКУ ИК-2 УФСИН России по Орловской области, в целях дезорганизации деятельности исправительного учреждения, применил насилие к сотруднику колонии, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.
В отношении мужчины по статье 321 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU