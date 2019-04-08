Пьяный водитель на «ВАЗе» учинил ДТП под Орлом

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-08T09:41:35+03:00

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«ГАЗ» и «ВАЗ» не поделили дорогу под Орлом. ДТП произошло 6 апреля около 8:30 утра. 49-летний водитель «ВАЗ – 2107», будучи пьяным, при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу и врезался в «ГАЗ».

- В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ» получил телесные повреждения, - сообщили «КП» в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие выходные на территории региона было зарегистрировано 26 ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU