Жительницу Орла без денег оставила ее коллега по работе

СЕГОДНЯ 09:21 2019-04-08T09:21:32+03:00

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По «горячим следам» полицейские раскрыли кражу денег у жительницы Орла. Женщину, работающую в одной из организаций в Северном районе города, обокрала ее собственная коллега. Девять тысяч рублей орловчанка оставила в своих личных вещах в подсобке на работе.

- По факту кражи по статье 158 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Полицейские опросили возможных свидетелей и узнали, у кого был доступ к ключам от подсобного помещения, а также определили круг лиц, которые могли украсть деньги, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

31-летняя коллега орловчанки призналась полицейским в том, что, воспользовавшись отсутствием других людей, похитила деньги. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU