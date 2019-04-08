2019-04-08T09:21:32+03:00
Происшествия

Жительницу Орла без денег оставила ее коллега по работе

У женщины пропали 9 тысяч рублей, оставленные в подсобке
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
Жительницу Орла без денег оставила ее коллега по работеЖительницу Орла без денег оставила ее коллега по работеФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

По «горячим следам» полицейские раскрыли кражу денег у жительницы Орла. Женщину, работающую в одной из организаций в Северном районе города, обокрала ее собственная коллега. Девять тысяч рублей орловчанка оставила в своих личных вещах в подсобке на работе.

- По факту кражи по статье 158 УК РФ было возбуждено уголовное дело. Полицейские опросили возможных свидетелей и узнали, у кого был доступ к ключам от подсобного помещения, а также определили круг лиц, которые могли украсть деньги, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

31-летняя коллега орловчанки призналась полицейским в том, что, воспользовавшись отсутствием других людей, похитила деньги. Сейчас она находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Орловские активисты собрали 600 килограммов макулатуры
Орловец украл со стройки электропровода и сжег их в лесу
Больше 25 тысяч гектаров сельхозземель на Орловщине не используются
Орловцев научат танцевать полонез и вальс в музее-заповеднике «Спасское-Лутовиново»
В Орле пройдет фестиваль «Территория детства»
На Орловщине огнеборцы потушили условный пожар в Доме культуры
Депутата Госдумы от Орловщины выберут в сентябре
В Орле стало известно во сколько обойдется отправить ребенка в летний лагерь
Орловский вратарь «Спартака» в последнем матче получил травму руки
Серию краж металлолома из котельной раскрыли орловские полицейские
В Орле прошел танцевальный флешмоб «ЗдоровЯ»
Жилой дом в орловской глубинке полыхал из-за неосторожного курения
Под Орлом «Рено» улетел в кювет и опрокинулся
В Орле разыскивают пропавшую школьницу