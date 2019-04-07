В Орле мотоциклист влетел под маршрутный автобус
Сегодня днем, 7 апреля, в Орле произошло ДТП с участием мотоциклиста и автобуса. Водитель двухколесного транспорта госпитализирован.
Авария случилась на Кромском шоссе в районе ТМК «Гринн» в четвертом часу дня. Столкнулся спортбайк, за рулем которого был 24-летний парень и маршрутный автобус «ПАЗ» под управлением водителя сорока лет.
Фото: vk.com/dtp_orel
На фото, выложенных очевидцами в социальные сети, видно: мотоцикл буквально влетел под маршрутку.
- В результате ДТП пострадал мотоциклист, который был госпитализирован. Причину и другие обстоятельства дорожно-транспортного происшествия предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU
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