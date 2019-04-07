Новая рабочая неделя порадует жителей Орла теплом

СЕГОДНЯ 10:15 2019-04-07T10:15:53+03:00

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В Орле новая рабочая неделя порадует горожан теплом. Также по прогнозам синоптиков орловцев ждут весенние дожди.

Как сообщает Росгидрометцентр, в понедельник 8 апреля от +3 до +15 градусов. Облачность переменная, небольшой дождь. Ветер южный 5 м/с.

Во вторник 9 числа температура будет выше: от +6 в ночное время до +17 днем. Небо то ясное, то затянуто облаками, осадков не предвидится, ветер будет дуть с юга со скоростью 4 м/с.

В среду 10 числа столбики термометров достигнут отметки в +6 ночью, днем же доберутся до +18 градусов. Облачность переменная, небольшой дождь, ветер сохранит направление и скорость.

В четверг 11 апреля чуть прохладнее: +5 ночью, +13 днем. Снова небольшой дождь и переменная облачность. Ветер сменит направление на северное, скорость – 4 м/с.

В пятницу 12 числа от +3 ночью до +10 днем. Небо будет то ясным, то пасмурным, небольшой дождь, ветер сохранит направление и скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU