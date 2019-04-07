Орловский театр «Русский стиль» отпраздновал 25-летие

СЕГОДНЯ 10:06 2019-04-07T10:06:28+03:00

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В Орле свой 25-й день рождения отпраздновал театр «Русский стиль». Торжественная дата отмечалась 5 апреля.

В день рождения театра здесь состоялась премьера с говорящим названием ««Поэма о театре». Не остались в праздничный день без наград артисты, сотрудники и руководители.

- 25 лет для театра - это одновременно и мало, и много. Эпоха меняется и течет, но остается одно - преданность делу, безумная любовь к сцене и своей профессии, к нам, зрителям. А у нас остается желание вновь и вновь приходить в этот маленький, но очень теплый и уютный зал, вновь и вновь ждать премьер, видеть эти чудесные, искренние и очень родные каждому орловцу лица, - поздравил присутствующих Вадим Соколов, первый зампред правительства области.

СПРАВКА «КП»

Театр «Русский стиль» открылся в Орле в 1994 году, он стал четвертым театром в городе. Первая постановка, которую дали здесь, - спектакль для маленьких зрителей «Золотой ключик» .30 июня 2011 года театру было присвоено имя М.М. Бахтина.

ИСТОЧНИК KP.RU