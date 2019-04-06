Сохраним лес: орловские активисты проведут сбор макулатуры

СЕГОДНЯ 13:06 2019-04-06T13:06:03+03:00

Вся собранная бумага будет передана на заводы по переработке

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7 апреля орловские активисты проведут сбор макулатуры в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес». Вся собранная бумага будет передана на заводы по переработке.

В Орле сбор макулатуры пройдет по адресам, улица Панчука, 1; улица Черкасская, 15; Бульвар победы, 5а. На местах команда организаторов внесет каждого сдавшего в протокол проведения и выдаст наклейку участника марафона.

Акция пройдет с 11 утра до 17 часов вечера. По итогам на официальном сайте СОХРАНИЛЕС.РФ будет опубликован рейтинг регионов по сбору макулатуры. 3-м победителям вручается кубок рекордсмена. Команда или индивидуально сдавший самый большой объем макулатуры получат также ценные призы.

ИСТОЧНИК KP.RU