После алкогольных посиделок в баре орловец остался без часов
После алкогольных посиделок в баре орловец остался без наручных часов. О краже мужчина сообщил полицейским. Он указал, что аксессуар довольно дорогой – его стоимость более 20 тысяч рублей.
По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка опросили работников бара, возможных свидетелей и очевидцев. Также оперативники изучили запись с камеры видеонаблюдения.
- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность и местонахождение посетителя заведения, причастного к хищению часов у орловца. Им оказался 20-летний молодой человек, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
Украденные часы владельцу вернули. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.
ИСТОЧНИК KP.RU