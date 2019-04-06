СЕГОДНЯ 12:20 2019-04-06T12:20:38+03:00

После алкогольных посиделок в баре орловец остался без часов Фото: Архив "КП"

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После алкогольных посиделок в баре орловец остался без наручных часов. О краже мужчина сообщил полицейским. Он указал, что аксессуар довольно дорогой – его стоимость более 20 тысяч рублей.

По факту кражи было возбуждено уголовное дело. Стражи порядка опросили работников бара, возможных свидетелей и очевидцев. Также оперативники изучили запись с камеры видеонаблюдения.

- В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий удалось установить личность и местонахождение посетителя заведения, причастного к хищению часов у орловца. Им оказался 20-летний молодой человек, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Украденные часы владельцу вернули. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

ИСТОЧНИК KP.RU