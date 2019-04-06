2019-04-06T12:18:51+03:00
Общество

С начала 2019 года в Орловской области 23 человека заболели корью

Все сраженные болезнью орловцы ранее привитыми не были
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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С начала 2019 года в Орловской области 23 человека заболели корьюС начала 2019 года в Орловской области 23 человека заболели корьюФото: Архив "КП"
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5 апреля на совещании в администрации Орла чиновники поговорили о проблеме заболеваемости корью. Власти подчеркнули, что в регионе стартовали мероприятия по подчищающей иммунизации населения.

С начала 2019 года на территории Орловской области 23 заболели корью. Все сраженные болезнью орловцы ранее привитыми не были. Сейчас для вакцинации необходимо обратиться к участковому врачу, для оперативного решения вопросов - в региональное управление Департамента здравоохранения Орловской области.

Напомним, к кори высоко восприимчивы люди любого возраста, ранее не болевшие, непривитые или утратившие иммунитет. Вакцинопрофилактика живой коревой вакциной проводится в соответствии с календарем прививок и по экстренным показаниям в период подъема заболеваемостью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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