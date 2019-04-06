С начала 2019 года в Орловской области 23 человека заболели корью
5 апреля на совещании в администрации Орла чиновники поговорили о проблеме заболеваемости корью. Власти подчеркнули, что в регионе стартовали мероприятия по подчищающей иммунизации населения.
С начала 2019 года на территории Орловской области 23 заболели корью. Все сраженные болезнью орловцы ранее привитыми не были. Сейчас для вакцинации необходимо обратиться к участковому врачу, для оперативного решения вопросов - в региональное управление Департамента здравоохранения Орловской области.
Напомним, к кори высоко восприимчивы люди любого возраста, ранее не болевшие, непривитые или утратившие иммунитет. Вакцинопрофилактика живой коревой вакциной проводится в соответствии с календарем прививок и по экстренным показаниям в период подъема заболеваемостью.
ИСТОЧНИК KP.RU