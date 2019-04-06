СЕГОДНЯ 12:12 2019-04-06T12:14:53+03:00

В борьбу за право называться лучшей на Орловщине вступили победители муниципальных соревнований

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В Орле стартовал областной конкурс дружин юных пожарных. В борьбу за право называться лучшими на Орловщине вступили юные помощники огнеборцев, победители муниципальных соревнований.

Между собой команды соревновались в знании вопросов безопасности, в творческой форме рассказывали о коварстве огня, подвиге пожарных и спасателей. Каждой команде предстояло пройти четыре этапа смотра конкурса: в «Визитной карточке» рассказать о своей дружине и работе по профилактике пожаров, в музыкальном конкурсе обыграть ситуацию из сказки или фильма, связанную с соблюдением правил безопасности, показать свои познания ОБЖ, правил поведения в экстремальных ситуациях и сдать зачет по оказанию первой помощи пострадавшему.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

После выступления на дне открытых дверей ребята посмотрели, где и в каких условиях несут службу пожарные, увидели пожарное депо изнутри. Детям рассказали о количестве личного состава, о служебной технике, показали пожарные автомобили, вооружение, аварийно-спасательное оборудование, в пожарном автомобиле и набор для оказания первой помощи для пострадавших.

Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

- Решением жюри победителем была признана дружина юных пожарных «Молодо – не зелено» школы № 30 города Орла. Второе место заняла команда «Сухие рукава» орловской гимназии № 34. Бронзу разделили дружины юных пожарных Урицкого района «Укротители огня» и Мценского района «Пожарам – нет», - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Команды-победители продолжат участие в финале конкурса дружин юных пожарных, который пройдет в Орле в мае. Зональные соревнования продолжатся 9 апреля в Дмитровске.

ИСТОЧНИК KP.RU