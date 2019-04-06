СЕГОДНЯ 12:08 2019-04-06T12:08:32+03:00

Свои работы москвичам представили Николай Силаев и Валерий Михеев

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Выставка произведений орловских художников открылась в столице. Свои работы москвичам представили Николай Силаев и Валерий Михеев.

Гости выставки смогут увидеть графические работы из серии Николая Силаева «Жизнь мирская», иллюстрации к очерку Лескова «Старые годы в селе Плодомасово», к повести «Леди Макбет Мценского уезда», иллюстрации к романам Тургенева «Новь», «Зимние сады». Скульптурные работы, выполненные из дерева, представил Валерий Михеев. Его композиции выполнены на тему осмысления красоты человеческого тела.

Посмотреть на произведения орловцев можно по адресу:выставочный зал Союза художников России - улица Покровка, 37.

ИСТОЧНИК KP.RU