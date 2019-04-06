С 15 апреля орловцы смогут пользоваться единым номером «112» для вызова экстренных служб
С 15 апреля орловцы смогут пользоваться единым номером «112» для вызова экстренных служб в сетях местной и подвижной телефонной связи. Система уже готовится к вводу в постоянную эксплуатацию.
- В период с 26-27 марта Система-112 прошла успешную апробацию информационного взаимодействия между системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Орловской области и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.
Соглашениеоб информационном взаимодействии с АО «ГЛОНАСС» в рамках подготовки к вводу в постоянную эксплуатацию Системы-112 Орловской областиподписано региональным Департаментом информационных технологий.
ИСТОЧНИК KP.RU