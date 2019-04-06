СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-06T12:06:31+03:00

С 15 апреля орловцы смогут пользоваться единым номером «112» для вызова экстренных служб Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ

Система уже прошла испытания и готовится к вводу в постоянную эксплуатацию

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С 15 апреля орловцы смогут пользоваться единым номером «112» для вызова экстренных служб в сетях местной и подвижной телефонной связи. Система уже готовится к вводу в постоянную эксплуатацию.

- В период с 26-27 марта Система-112 прошла успешную апробацию информационного взаимодействия между системой обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» на территории Орловской области и ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС», - сообщили «КП» в пресс-службе облправительства.

Соглашениеоб информационном взаимодействии с АО «ГЛОНАСС» в рамках подготовки к вводу в постоянную эксплуатацию Системы-112 Орловской областиподписано региональным Департаментом информационных технологий.

ИСТОЧНИК KP.RU