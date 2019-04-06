На остановках в Орле появились стенды с достопримечательностями города

СЕГОДНЯ 11:52 2019-04-06T11:52:25+03:00

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В Орле на остановках появились стенды с достопримечательностями города. Первые нововведения уже разместили на остановочном павильоне «Главпочтамт», где рассказывается об улице Ленина и указаны основные туристические точки города.

- Такое стало возможным благодаря соглашению между администрацией Орла и ООО «2ГИС-Орел» на безвозмездной основе в целях содействия улучшению социального климата областного центра, информационной поддержки общественно значимых проектов и инициатив на территории города, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

По соглашению, центральные остановки планируется оборудовать информацией о главных достопримечательностях и маршрутах общественного транспорта, проходящих через них. В планах у «2ГИС-Орел» отслеживать в мобильном приложении движение общественного транспорта и подготовить путеводитель по туристическим местам города.

ИСТОЧНИК KP.RU