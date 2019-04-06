СЕГОДНЯ 11:48 2019-04-06T11:53:48+03:00

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В Орле семейные команды посоревнуются в сдаче норм ГТО. В состав каждой группы войдут представители трех поколений: родители, ребенок, а также дедушка или бабушка.

- Фестиваль охватит 5 возрастных групп ГТО: дети 9-10 лет - вторая ступень комплекса ГТО, родители в возрасте 30-49 лет - седьмая и восьмая ступени комплекса ГТО, дедушки и бабушки в возрасте 50- 69 лет - девятая и десятая ступени комплекса ГТО, - сообщили «КП» организаторы.

Фестиваль пройдет на базе Училища олимпийского резерва 7 апреля. Команда-победитель примет участие в I Всероссийском этапе Фестиваля в Сочи с 1 по 4 мая.

Начало соревнований в манеже в 10 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU