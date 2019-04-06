2019-04-06T11:44:20+03:00
Общество

С коммунальными вопросами пришли орловцы на прием к Александру Муромскому

К сити-менеджеру с проблемами протечки крыш и переселения обратились 11 жителей города
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
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С коммунальными вопросами пришли орловцы на прием к Александру Муромскому на этой неделе. К сити-менеджеру с проблемами протечки крыш и переселения обратились 11 жителей города.

На протечку в кровле пожаловался житель дома № 25 по улице Раздольной. В срок до 15 мая управляющей компании, которая ведет дом, выдали предписания на устранение дефекта. Но, по словам мужчины, УК продолжает бездействовать. В ответ Александр Муромский рекомендовал рассмотреть вопрос о замене управляющей компании. Подобной проблемой озабочены и жильцы дома № 1 по бульвару Победы. Капитального ремонта им предстоит ждать еще до 2027-2029 годов.

Собственники квартир в доме № 5 по улице Лесной интересовались сроками переселения. По программе это здание стоит в очереди под 83 номером. В 2019 году на счет Орла из федерального бюджета проступят 156 миллионов рублей. Это позволит расселить около 20 домов. С учетом таких темпов дом № 5 по улице Лесной расселят в 2023 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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