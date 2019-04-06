СЕГОДНЯ 11:24 2019-04-06T11:24:55+03:00

Вместе с музыкальным коллективом страж порядка исполнил русские народные композиции и песни военных лет

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Орловский росгвардеец стал участником передачи «Играй, гармонь любимая!».Съемки выпуска популярной программы прошли недавно в Ливнах. Участие в них принял начальник отдела вневедомственной охраны регионального Управления Росгвардии майор Игорь Горностаев, который довольно долгое время является членом народного коллектива «Ливенские гармошки».

- Ливенская гармонь - исконно русский музыкальный инструмент. Аналогов ливенке в мире нет, ее звучание уникально благодаря работе мастеров прошлого столетия. Сегодня гармонь все также популярна, что доказано многочисленными победами нашего ансамбля на различных музыкальных фестивалях всероссийского и международного уровня, - поделился Игорь Горностаев.

На съемках сотрудник Росгвардии вместе с музыкальным коллективом ансамбля исполнил русские народные композиции и песни военных лет. Под звуки гармошки музыканты прошлись по центральным улицам города.

ИСТОЧНИК KP.RU