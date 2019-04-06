2019-04-06T11:22:44+03:00
Спорт

На Орловщине юные любители экстрима соберутся в мае на «Тропе героев»

На первые забеги регистрация уже стартовала
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине юные любители экстрима соберутся в мае на «Тропе героев». На первые забеги в Залегощи регистрация уже стартовала.

- К участию в «Тропе юных героев» 18 мая допускаются юноши и девушки в возрасте от 12 до 18 лет. Формат участие – командные и личные забеги, - рассказали «КП» организаторы.

Также отмечается, что дети могут участвовать и с родителями. При этом возможно снижение возрастной планки. С собой обязательно иметь медицинскую справку и заполненную заявку. Зарегистрироваться можно на сайте: https://www.zareg.me/278.

ИСТОЧНИК KP.RU

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