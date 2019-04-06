В Орле на улице Васильевской установили мусорные баки
Контейнеры для сбора отходов появились после проведенного активистами рейда
Фото с сайта ОНФ
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В Орле на улице Васильевской установили мусорные баки. Контейнеры для сбора отходов появились после проведенного активистами рейда.
- На протяжении многих лет баков там не было, жители вынуждены были оставлять отходы на обочине дороги. В результате мусор разносился ветром по всей улице. Многократные попытки местных решить проблему оставались незамеченными властями, - рассказали «КП» общественники.
Мониторинг активисты ОНФ организовали совместно с сотрудниками природоохранной прокуратуры и городской администрации. После рейда вопрос удалось решить.
ИСТОЧНИК KP.RU