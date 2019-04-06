СЕГОДНЯ 11:20 2019-04-06T11:20:46+03:00

Контейнеры для сбора отходов появились после проведенного активистами рейда

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В Орле на улице Васильевской установили мусорные баки. Контейнеры для сбора отходов появились после проведенного активистами рейда.

- На протяжении многих лет баков там не было, жители вынуждены были оставлять отходы на обочине дороги. В результате мусор разносился ветром по всей улице. Многократные попытки местных решить проблему оставались незамеченными властями, - рассказали «КП» общественники.

Мониторинг активисты ОНФ организовали совместно с сотрудниками природоохранной прокуратуры и городской администрации. После рейда вопрос удалось решить.

ИСТОЧНИК KP.RU