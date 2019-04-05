2019-04-05T17:21:18+03:00
Общество

Центр выделил Орлу 200 миллионов на реконструкцию дороги

Речь идет об автодороге Судбище – «Орел-Ефремов»
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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Федеральный центр выделил Орловской области средства на продолжение реконструкции автодороги Судбище – «Орел-Ефремов» в Новодеревеньковском районе. Регион получит на эту цель 200 миллионов рублей.

- Реконструкция этой автомобильной дороги является вторым из трех этапов для соединения магистралей федерального значения М-2 «Крым» и М-4 «Дон», обеспечит бесперебойное движение транспорта, осуществляющего движение в северо-восточном направлении. Протяженность автодороги Судбище – «Орел – Ефремов» составляет 6,9 км, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

Завершить ремонт должны в 2020-м году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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