2019-04-05T17:15:54+03:00
Общество

Обновленный бульвар Победы в Орле расскажет о вехах истории России

Здесь появятся новые памятники и экспозиции
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле бульвар Победы ждут изменения. Здесь появятся тематические локации, памятники и интересные экспозиции.

Преображение бульвара обсуждалось сегодня, 5 апреля, на площадке военно-исторического музея города.

- Обязательной задачей реализации будущего плана станет установка обелиска, стелы или структурной экспозиции, на которой будут обозначены имена героев СССР, Российской Федерации и кавалеров орденов Славы, - отметил в ходе слушаний Анатолий Сухоруков, председатель Орловского областного Союза ветеранов.

По планам, территориальным блокам бульвара будут соответствовать экспозиции. Они расскажут об истории Руси и Российской Империи, годах Второй мировой войны, а также локальных конфликтах.

- Историки-краеведы в ходе обсуждения определили будущие экспозиции и места их установки. Следующим этапом станет разработка макета бульвара Победы с расположенными на нем композициями и проектно-сметной документации, - рассказали «КП» в пресс-службе Администрации города Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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