Митрополитом Орловским и Болховским стал архиепископ Тихон

СЕГОДНЯ 16:34 2019-04-05T16:36:28+03:00

Изменить размер текста: A A

У орловской митрополии снова изменения. Недавно назначенный ее главой митрополит Симон покинул ее по состоянию здоровья, а на его место Священным синодом назначен архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

Об этом «КП» сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Решение о назначении главой Орловской митрополии Симона было принято 26 февраля. До назначения главой Орловской митрополии митрополит Мурманский и Мончегорский Симон управлял Мурманской епархией. Вчера же, 4 апреля, снова произошли изменения.

Архиепископ Тихон (в миру — Доровских Виктор Григорьевич) родился 8 апреля 1959 года в городе Воронеже в семье рабочих. Крещен в младенчестве. Учился на инженера и электрика, а в 2003 году пострижен в монашество. Затем служил священником в Южно-Сахалинске, с 2010 года возведен в сан архимандрита, тогда же стал настоятелем собора в том же Южно-Сахалинске. В 2014 году возведен в сан архиепископа.

ИСТОЧНИК KP.RU