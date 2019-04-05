2019-04-05T16:36:28+03:00
Общество

Митрополитом Орловским и Болховским стал архиепископ Тихон

Митрополит Симон по состоянию здоровья покинул орловскую епархию
Ольга СУПОНЕВА
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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У орловской митрополии снова изменения. Недавно назначенный ее главой митрополит Симон покинул ее по состоянию здоровья, а на его место Священным синодом назначен архиепископ Южно-Сахалинский и Курильский Тихон.

Об этом «КП» сообщили в информационно-аналитическом отделе Орловской митрополии.

Решение о назначении главой Орловской митрополии Симона было принято 26 февраля. До назначения главой Орловской митрополии митрополит Мурманский и Мончегорский Симон управлял Мурманской епархией. Вчера же, 4 апреля, снова произошли изменения.

Архиепископ Тихон (в миру — Доровских Виктор Григорьевич) родился 8 апреля 1959 года в городе Воронеже в семье рабочих. Крещен в младенчестве. Учился на инженера и электрика, а в 2003 году пострижен в монашество. Затем служил священником в Южно-Сахалинске, с 2010 года возведен в сан архимандрита, тогда же стал настоятелем собора в том же Южно-Сахалинске. В 2014 году возведен в сан архиепископа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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