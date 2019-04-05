2019-04-05T16:19:52+03:00
Происшествия

Стали известны подробности ДТП на Лескова в Орле

Сегодня днем здесь столкнулись три авто, два человека госпитализированы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской областиФото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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Стали известны подробности ДТП на улице Лескова в Орле, которое случилось в первой половине дня пятницы 5 апреля. Двоим участникам аварии потребовалась госпитализация.

- В 10 часов 55 минут 52-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ 21074», следовал по улице Лескова со стороны Наугорского шоссе в направлении улицы Полесской. В районе дома № произошло столкновение с автомобилем «Пежо Боксер», который следовал по Лескова во встречном направлении прямо, с последующим столкновением автомобиля «ВАЗ» с автомобилем «Хенде Солярис», - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На больничной койке оказался водитель отечественной легковушки и его пожилой пассажир. Их госпитализировали с травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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