В орловской глубинке пьяный конфликт закончился поножовщиной

СЕГОДНЯ 15:25 2019-04-05T15:26:44+03:00

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В Орловской области в очередной раз распитие спиртного закончилось поножовщиной. Происшествие случилось в Хотынецком районе. Местный мужчина ранил ножом своего товарища по бутылке.

Селянина с проникающим ранением брюшной полости в центральную районную больницу привезли еще в сознании. 46-летний мужчина сообщил, что пострадал от рук знакомого. Как оказалось, так печально закончилась ссора собутыльников.

- В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники территориального отдела полиции задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался местный 60-летний житель, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На нападавшего завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU