Чудотворный крест из Афин не приедет в Орел

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-05T15:19:23+03:00

Святыню из Греции не привезут в Россию

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В Орел чудотворный честный крест их Афин не приедет. Более того, святыня вовсе не посетит Россию.

О том, что исцеляющий крест прибудет в храм духовно-православного центра в Вятском Посаде сообщилось загодя. Святыня должна была прибыть на Орловщину в первых числах апреля. Однако все отменилось.

- По обстоятельствам, независящим от принимающей стороны, православная Святыня – чудотворный Честный Крест - не будет доставлена. В связи с этим приносим свои извинения, - сообщили «КП» в информационно-культурном отделе Духовно-православного центра.

Напомним, в Россию Честный Крест должен был привезти настоятель храма Святого Исидора в Ликавиттосе (Афины) отец Димитриос. Изначально планировалось, что Святыня будет пребывать в нашей стране с 6 по 8 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU