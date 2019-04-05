Тотальный диктант орловцы напишут 13 апреля
Орловцы напишут тотальный диктант 13 апреля. Традиционная всероссийская акция в областном центре пройдет на площадке библиотеки Бунина.
В этом году все желающие проверить свои знания напишут под диктовку отрывок авторства российского писателя, литературоведа и критика Павла Басинского.
- Прочитает его Наталья Меркурьева, первый проректор Орловского государственного института культуры, кандидат филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы, - рассказали "Комсомолке" организаторы.
Участником акции может стать любой желающий, предварительно зарегистрировавшись. Сделать это можно онлайн.
КОГДА, ГДЕ?
13 апреля, 14.00
Ул. Максима Горького, 43
ИСТОЧНИК KP.RU
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