Тотальный диктант орловцы напишут 13 апреля

СЕГОДНЯ 15:09 2019-04-05T15:11:04+03:00

Проверить свои знания русского языка могут все желающие

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Орловцы напишут тотальный диктант 13 апреля. Традиционная всероссийская акция в областном центре пройдет на площадке библиотеки Бунина.

В этом году все желающие проверить свои знания напишут под диктовку отрывок авторства российского писателя, литературоведа и критика Павла Басинского.

- Прочитает его Наталья Меркурьева, первый проректор Орловского государственного института культуры, кандидат филологических наук, профессор кафедры русского языка и литературы, - рассказали "Комсомолке" организаторы.

Участником акции может стать любой желающий, предварительно зарегистрировавшись. Сделать это можно онлайн.

КОГДА, ГДЕ?

13 апреля, 14.00

Ул. Максима Горького, 43

ИСТОЧНИК KP.RU