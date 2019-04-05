Три машины не поделили улицу Лескова в Орле

СЕГОДНЯ 14:28 2019-04-05T14:28:02+03:00

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В Орле сегодня днем, 5 апреля, улицу Лескова не поделили три автомобиля. Два человека пострадали в аварии.

ДТП случилось рядом с Институтом культуры. Столкнулись отечественная легковушка, иномарка, а также микроавтобус. Сигнал об аварии поступил в начале двенадцатого. На месте работали спасатели и сотрудники УГИБДД.

В настоящее время все обстоятельства аварии устанавливают Госавтоинспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU