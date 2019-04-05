2019-04-05T14:22:23+03:00
Общество

В Орле продолжают латать дыры в асфальте

После того, как 16 участков приведут в порядок, приступят к комплексному ремонту дорог
Ольга СУПОНЕВА
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В Орле продвигается ямочный ремонтВ Орле продвигается ямочный ремонтФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле продвигается ямочный ремонт. Всего будет залатано 16 участков, а после этого в областном центре стартует комплексный ремонт дорог.

Всего в порядок планируется привести 1300 квадратных метров асфальта. Предварительный перечень улиц таков: 60 лет Октября, проезд от Наугорского шоссе до Приборостроительной, Генерала Родина, переулок Маслозаводской, 1-я Посадская (пересечение с Карачевской), Городская, МОПРа, Васильевская, 5-й Орловской стрелковой дивизии, Комсомольская, Советская, 2-я Курская, Пушкина, Раздольная (два участка), Московское шоссе, Советская. Объем работ по каждому участку составляет от 15 до 225 квадратных метров.

- Далее в областном центре начнется капитальный ремонт дорог. Напомним, в 2019 году полностью обновить асфальтовое покрытие предстоит на четырех главных городских артериях: Московской, Комсомольской, Кромском шоссе, Северной, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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