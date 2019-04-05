2019-04-05T14:13:47+03:00
Происшествия

В орловской глубинке пропал 45-летний мужчина

О местонахождении Виталия Вагнера ничего не известно с 29 марта
Ольга СУПОНЕВА
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В Орловской области волонтеры и полицейские разыскивают пропавшего еще 29 марта мужчину. 45-летний Виталий Вагнер ушел в тот день из дома в 22.00 и с тех пор о местонахождении его ничего не известно.

Мужчина ушел из дома в поселке Сельстрой Шаблыкинского района. Он может быть дезориентирован.

Приметы такие: рост 170 см, нормального телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза. Носит усы. Одет был в темно-синюю куртку с меховым воротом, черный свитер, джинсы, черные ботинки и черную шапку. С собой у него был фонарь желтого цвета.

В ПСО «Лиза Алерт» просят сообщать любые известные сведения по телефону горячей линии отряда 8 800 700 54 52 либо 112. Также нужна помощь добровольцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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