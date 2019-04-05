Орловец палил из «травмата» в ресторане

СЕГОДНЯ 13:53 2019-04-05T13:55:27+03:00

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В Орле задержали мужчину, который палил из «травмата» в одном из городских ресторанов. Таким радикальным способом он решил поставить точку в конфликте со своим товарищем.

Все случилось в ночь с четверга на пятницу, 5 апреля. В заведении микрорайона «Зареченский» стрелок отдыхал вот уже несколько часов и через какое-то время он стал ссориться со своим знакомым. Все началось с громких криков и ругани, переросло в потасовку, а закончилось и вовсе пальбой - мужчина ранил своего оппонента в ногу. Унимать буйного посетители пришлось росгвардейцам.

- Росгвардейцы задержали 33-летнего жителя Орловской области. Пострадавшему орловцу сотрудники Росгвардии до приезда бригады скорой медицинской помощи оказали доврачебную помощь. Задержанный гражданин был передан полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - рассказали «КП» в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.

Как оказалось, у дебошира это далеко не первая проблема с законом. Раньше он уже привлекался к уголовной ответственности - за мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU