«Родительская слава»: семья из Орла получила президентский орден

СЕГОДНЯ 12:23 2019-04-05T12:24:33+03:00

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Семья Елены и Олега Манько из Орла удостоилась президентского ордена «Родительская слава». Награда заслуженная, ведь у Елены и Олега 10 детей – семеро дочерей и трое сыновей.

Семейство активно участвует в жизни города. В 2012 году стали победителем городского конкурса «Лицо города года» в номинации «Большая дружная семья». В этом же году семья была признана самой читающей в Орле. А в 2013 году супруги Манько с детьми стали участниками городского проекта «Большая семья – крепкая Россия», в 2015 же победили в открытом областном фестивале «Во! СемьЯ!».

- Поводом для награды послужил факт того, что супруги Манько создали все условия для духовного, нравственного и патриотического развития детей, для раскрытия их талантов, - поделились с «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Так, старшая дочь Екатерина - воспитатель детского сада, вторая по старшинству Вероника – модельер, она с отличием закончила ОГУ им. Тургенева, третья дочь София получает образование конфликтолога, следующая по старшинству Алена в прошлом году окончила с золотой медалью школу и учится на 1 курсе РАНХиГС. Сын Антон несколько лет назад блестяще сдал ЕГЭ и поступил на очное отделение Московского технологического университета. Он — призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU