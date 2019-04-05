2019-04-05T12:24:33+03:00
Общество

«Родительская слава»: семья из Орла получила президентский орден

Елена и Олег Манько воспитывают 10 детей – семерых дочерей и троих сыновей
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: orel-adm.ruФото: orel-adm.ru
Изменить размер текста:

Семья Елены и Олега Манько из Орла удостоилась президентского ордена «Родительская слава». Награда заслуженная, ведь у Елены и Олега 10 детей – семеро дочерей и трое сыновей.

Семейство активно участвует в жизни города. В 2012 году стали победителем городского конкурса «Лицо города года» в номинации «Большая дружная семья». В этом же году семья была признана самой читающей в Орле. А в 2013 году супруги Манько с детьми стали участниками городского проекта «Большая семья – крепкая Россия», в 2015 же победили в открытом областном фестивале «Во! СемьЯ!».

- Поводом для награды послужил факт того, что супруги Манько создали все условия для духовного, нравственного и патриотического развития детей, для раскрытия их талантов, - поделились с «КП» в пресс-службе администрации Орла.

Так, старшая дочь Екатерина - воспитатель детского сада, вторая по старшинству Вероника – модельер, она с отличием закончила ОГУ им. Тургенева, третья дочь София получает образование конфликтолога, следующая по старшинству Алена в прошлом году окончила с золотой медалью школу и учится на 1 курсе РАНХиГС. Сын Антон несколько лет назад блестяще сдал ЕГЭ и поступил на очное отделение Московского технологического университета. Он — призер муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по технологии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мценске местная дама обналичила 32 тысячи рублей с чужой банковской карты
Сбербанк предложил малому бизнесу каталог франшиз
Навести порядок в Орле до майских праздников дал указание губернатор
В орловском поселке сгорел дом и сарай
Троих водителей подшофе поймали орловские госавтоинспекторы
Детские и спортивные площадки Орла проверят на безопасность
В орловских тюремных храмах проходит Неделя молитвы
Орловцев приглашают на кинолекторий «Живем по Гоголю»
Незнакомец похитил сбережения у 82-летней орловчанки
В Орле отремонтируют спуск к набережной Орлика
Орловцев предупреждают об опасности пала сухой травы
Самую умелую автоледи выберут в Орле
Суд приговорил орловца к 10 месяцам исправительных работ за неуплату алиментов
В орловском перинатальном центре скончалась беременная пациентка
Студенты-медики расскажут орловцам о здоровом и сбалансированном питании
Пенсионный фонд Орловской области: выданные СНИЛС будут действительны
В Орле назвали причины, по которым мамы отказываются от малышей
В Орле накажут любителей тонированных авто
Компанию-застройщика, бросившую дома в Орле, признали банкротом
Учения в детском саду провели орловские огнеборцы
Бесхозный чемодан обследовали спасатели в подъезде дома на улице Генерала Родина в Орле
Новую спортивную площадку за 4 миллиона рублей построили в орловской глубинке
«Проявляя участие»: полицейские рассказывают орловцам как не стать жертвой мошенников
В Орле полицейские с поличным задержали мужчину со свертком наркотика
Пал сухой травы привел к пожару в нежилом доме на Орловщине