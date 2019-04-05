2019-04-05T11:36:51+03:00
Происшествия

В Мценске местная дама обналичила 32 тысячи рублей с чужой банковской карты

Хозяин платежного средства сам дал его женщине и сообщил пин-код
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
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В Мценске мужчина стал жертвой собственной безалаберности. Знакомая обналичила 32 тысячи рублей с его банковской карты - платежное средство владелец сам дал женщине, да еще и сообщил пин-код.

Инцидент случился во время застолья. Компания распивала спиртное, в какой-то момент потребовалось сходить в магазин. Тогда мужчина передал карту одной из присутствующих дам и оправил ее за покупками. По возвращению, карту она вернула. Однако на утро владелец своего платежного средства не обнаружил и пошел в полицию.

- Сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемую, причастную к совершению противоправного деяния. Ей оказалась 36-летняя женщина. Она пояснила, что похитила банковскую карту с целью снятия наличных, так как ПИН-код она уже знала. Вину гражданка полностью признала, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Теперь женщине грозит наказание: возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Дожидаться суда она будет под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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