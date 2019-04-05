2019-04-05T10:36:10+03:00
Общество

Навести порядок в Орле до майских праздников дал указание губернатор

Андрей Клычков проехался по улицам облцентра и раскритиковал работу коммунальщиков
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: пресс-служба Правительства Орловской областиФото: пресс-служба Правительства Орловской области
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Глава Орловщины Андрей Клычков в четверг, 4 апреля, проехался по городским улицам. Губернатор раскритиковал коммунальщиков и дал указание навести в областном центре порядок до майских праздников.

Во время объезда жители жаловались Клычкову на наболевшую тему мусора. Так, в Железнодорожном районе с вывозом отходов проблематично. Орловцы рассказали, что бункера переполнены, вывозят мусор не регулярно. Губернатор пообещал жителям - с теми, кто нарушает графики вывоза мусора, контракты будут расторгаться.

Заехал глава региона и на «Спецавтобазу», где провел совещание. И раскритиковал работу коммунальных служб.

- Нарекания орловцев на неудовлетворительную уборку областной столицы абсолютно обоснованы. Сотрудникам «Спецавтобазы» необходимо активизировать работу. Недопустима ситуация, когда спецтехника простаивает в выходные и праздничные дни. Переоборудование комплексных дорожных машин для работы в летний период проходит крайне медленно, - сделал замечание Андрей Клычков.

В итоге, поставлена задача привести город в порядок до конца апреля.

«КП» следит за ходом ее выполнения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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