2019-04-05T10:18:19+03:00
Происшествия

В орловском поселке сгорел дом и сарай

Пожар разбушевался из-за подожжённой сухой травы
Ольга СУПОНЕВА
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Орловским огнеборцам за сутки пришлось выезжать на вызовы больше сотни разОрловским огнеборцам за сутки пришлось выезжать на вызовы больше сотни разФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Накануне, 4 апреля, орловским огнеборцам пришлось выезжать на вызовы больше сотни раз. Большинство из них связаны с горением сухой травы. Так, в поселке Бунинский Урицкого района с горящей растительности огонь перекинулся на дом, хозпозтройку и дачный домик.

Сообщение о пожаре поступило около трех часов дня. В итоге нежилой дом выгорел по всей площади – 24 квадратных метра. Хозпостройка также сгорела по всей площади – 24 квадратных метра.

- В соседнем доме под дачу выгорела стена деревянной пристройки на площади шесть квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – пал сухой травяной растительности. Размер ущерба устанавливается, пострадавших нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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