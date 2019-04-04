2019-04-04T17:37:56+03:00
Общество

Детские и спортивные площадки Орла проверят на безопасность

Сломанные – отремонтируют, опасные – демонтируют
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле проверка ждет детские и спортивные площадки. Находящиеся в не лучшем состоянии ждет ремонт или вовсе демонтаж.

Поручение провести инвентаризацию социальному блоку горадминистрации дал ее глава.

- Александр Муромский поручил управлению по безопасности проверить оборудование на всех площадках, которые находятся на муниципальных территориях, а управляющим компаниям - на тех, которые находятся во дворах обслуживаемых домов, и, при необходимости, принять меры по ремонту или демонтажу, -сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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