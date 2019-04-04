Детские и спортивные площадки Орла проверят на безопасность
Сломанные – отремонтируют, опасные – демонтируют
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле проверка ждет детские и спортивные площадки. Находящиеся в не лучшем состоянии ждет ремонт или вовсе демонтаж.
Поручение провести инвентаризацию социальному блоку горадминистрации дал ее глава.
- Александр Муромский поручил управлению по безопасности проверить оборудование на всех площадках, которые находятся на муниципальных территориях, а управляющим компаниям - на тех, которые находятся во дворах обслуживаемых домов, и, при необходимости, принять меры по ремонту или демонтажу, -сообщили «КП» в пресс-службе мэрии Орла.
ИСТОЧНИК KP.RU
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