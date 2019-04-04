Орловцев приглашают на кинолекторий «Живем по Гоголю»
Гостей ждет краткая история жизни писателя, викторина и просмотр художественного фильма
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6 апреля орловцев приглашают на кинолекторий «Живем по Гоголю», посвященный 210-летию со дня рождения писателя. Гостей ждет краткая история жизни писателя, викторина и просмотр художественного фильма.
Вход для всех желающих будет свободным. С собой нужно взять бахилы или сменную обувь.
Показ состоится в Городском парке в ККЗ «Юбилейный» (аудитория 6).
Начало в 15:30.
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ИСТОЧНИК KP.RU