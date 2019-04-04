2019-04-04T17:05:29+03:00
Общество

Орловцев приглашают на кинолекторий «Живем по Гоголю»

Гостей ждет краткая история жизни писателя, викторина и просмотр художественного фильма
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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6 апреля орловцев приглашают на кинолекторий «Живем по Гоголю», посвященный 210-летию со дня рождения писателя. Гостей ждет краткая история жизни писателя, викторина и просмотр художественного фильма.

Вход для всех желающих будет свободным. С собой нужно взять бахилы или сменную обувь.

Показ состоится в Городском парке в ККЗ «Юбилейный» (аудитория 6).

Начало в 15:30.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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