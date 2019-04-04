Незнакомец похитил сбережения у 82-летней орловчанки

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-04T17:01:31+03:00

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В Орле жертвой преступления снова стала пенсионерка. Неизвестный похитил у 82-летней орловчанки все сбережения.

Все случилось в Северном районе города. С заявлением о краже к полицейским пришла пожилая женщина. Она рассказала, что незнакомый мужчина завел с ней беседу, проник в ее дом. После ухода визитера пенсионерка обнаружила, что из кошелька и тайника пропали деньги – всего 41 тысяча рублей. Стажи порядка возбудили уголовное дело.

- Полицейские осмотрели жилище потерпевшей, опросили ее и возможных свидетелей преступления. По описанию, данному эксперту-криминалисту, был составлен фоторобот злоумышленника. В настоящее время ведется следствие, подозреваемого разыскивает полиция, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU