2019-04-04T16:49:56+03:00
Общество

В Орле отремонтируют спуск к набережной Орлика

На ступенях возле пешеходного моста есть провал на всю высоту
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы мэрииФото пресс-службы мэрии
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В Орле отремонтируют спуск к набережной Орлика. К такому выводу пришли чиновники на еженедельном рабочем совещании главы городской администрации 2 апреля.

Дело в том, что на берегу со стороны сквера 400-летия основания Орла на ступеньках для спуска образовался дефект. А именно провал на всю высоту ступеней, который заметить довольно сложно.

Сити менеджер Александр Муромский, поручил УКХ оперативно обезопасить участок и привести его в надлежащее состояние. Уже сейчас на этот участок составляется дефектная ведомость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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