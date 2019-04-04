В Орле отремонтируют спуск к набережной Орлика
На ступенях возле пешеходного моста есть провал на всю высоту
Фото пресс-службы мэрии
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В Орле отремонтируют спуск к набережной Орлика. К такому выводу пришли чиновники на еженедельном рабочем совещании главы городской администрации 2 апреля.
Дело в том, что на берегу со стороны сквера 400-летия основания Орла на ступеньках для спуска образовался дефект. А именно провал на всю высоту ступеней, который заметить довольно сложно.
Сити менеджер Александр Муромский, поручил УКХ оперативно обезопасить участок и привести его в надлежащее состояние. Уже сейчас на этот участок составляется дефектная ведомость.
ИСТОЧНИК KP.RU