Орловцев предупреждают об опасности пала сухой травы

СЕГОДНЯ 16:34 2019-04-04T16:34:22+03:00

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В Орле стартовали мероприятия по предотвращению пала сухой травы. Об опасности возникновения ЧП особенно инструктируют жителей частного сектора и членов садоводческих товариществ. Беседы проводятся в школах, на информационных стендах и в салонах общественного транспорта размещаются памятки.

- В результате выездных мероприятий были выявлены кооперативы, в которых складируется бытовой и крупногабаритный мусор. В адрес председателей были направлены письма. Более 120 собственников гаражей получили инструктаж и памятки об опасности пала сухой травы, -сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

Напомним, сжигание сухой травы возможно в безветренную погоду. Кострище должно располагаться не ближе 50 метров от зданий и построек, в радиусе 25-30 метров не должны расти деревья, особенно сухие. Всегда при себе нужно иметь первичные средства пожаротушения.

ИСТОЧНИК KP.RU