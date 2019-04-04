Самую умелую автоледи выберут в Орле

СЕГОДНЯ 15:48 2019-04-04T15:48:12+03:00

Конкурс для дам-водителей состоится 21 апреля, организаторы приглашают к участию

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В Орле в нынешнем месяце выберут самую умелую автоледи. Посоревноваться в навыках управления автомобилем организаторы приглашают желающих дам-водителей.

Свое мастерство представительницы прекрасного пола продемонстрируют на собственных автомобилях (категории b). Обязательное условия – наличие действующего полиса ОСАГО, полис медицинского страхования и водительские права нужно взять с собой. Количество участниц – до 30 человек.

- Конкурс состоит из практического вождения по виду автомобильных соревнований - скоростное маневрирование, согласно программе и схеме проведения практического вождения. Победительница и призеры конкурса награждаются грамотами и ценными призами, - рассказали «Комсомолке» в пресс-службе администрации Орла.

Заявку можно подать до 17 апреля, по телефону-факсу: 8(4862) 43-26-45, на электронный адрес: fks57@yandex.ru или в управление социальной поддержки населения, физической культуры и спорта администрации города Орла (ул. Ленина, 15, каб. 14).

ИСТОЧНИК KP.RU