2019-04-04T15:02:19+03:00
Происшествия

В орловском перинатальном центре скончалась беременная пациентка

Причины, по которым произошла трагедия, установит экспертиза
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКОФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В орловском перинатальном центре скончалась беременная пациентка. Причины, по которым произошла трагедия, установит экспертиза.

О печальном случае рассказало сетевое издание «OrelTimes», ссылаясь при этом на собственные источники. Утоняется, что в НКМЦ им.

З. Круглой, к которому относится и «Перинатальный центр», женщина поступила 3 апреля в тяжелом состоянии. Спасти ее не удалось.

Причины, приведшие к смерти, правильность ведения беременности врачами уже проверяются, отмечает издание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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