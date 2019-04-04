СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-04T15:02:19+03:00

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В орловском перинатальном центре скончалась беременная пациентка. Причины, по которым произошла трагедия, установит экспертиза.

О печальном случае рассказало сетевое издание «OrelTimes», ссылаясь при этом на собственные источники. Утоняется, что в НКМЦ им.

З. Круглой, к которому относится и «Перинатальный центр», женщина поступила 3 апреля в тяжелом состоянии. Спасти ее не удалось.

Причины, приведшие к смерти, правильность ведения беременности врачами уже проверяются, отмечает издание.

ИСТОЧНИК KP.RU