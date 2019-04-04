В орловском перинатальном центре скончалась беременная пациентка
Причины, по которым произошла трагедия, установит экспертиза
Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В орловском перинатальном центре скончалась беременная пациентка. Причины, по которым произошла трагедия, установит экспертиза.
О печальном случае рассказало сетевое издание «OrelTimes», ссылаясь при этом на собственные источники. Утоняется, что в НКМЦ им.
З. Круглой, к которому относится и «Перинатальный центр», женщина поступила 3 апреля в тяжелом состоянии. Спасти ее не удалось.
Причины, приведшие к смерти, правильность ведения беременности врачами уже проверяются, отмечает издание.
ИСТОЧНИК KP.RU