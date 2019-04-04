Студенты-медики расскажут орловцам о здоровом и сбалансированном питании
В преддверии Всемирного дня здоровья 5 апреля орловские волонтеры проведут акцию «Будь здоров». Студенты-медики расскажут орловцам о здоровом и сбалансированном питании.
В качестве спикеров на встрече выступят директор орловского Медицинского института Ирина Снимщикова и сотрудник Центра здоровья Орловской областной клинической больницы Ольга Вишнякова. В рамках акции волонтеры проведут флешмоб «Мы за ЗОЖ!»и брейн-ринг на тему здорового питания.
- Акция призвана сформировать грамотное представление о принципах рационального и сбалансированного питания, представить практические рекомендации по коррекции ежедневного пищевого режима, повысить уровень медицинской грамотности по вопросам социально значимых заболеваний и факторов риска их возникновения, сформировать мотивацию и навыки ведения здорового образа жизни, - рассказали «КП» организаторы.
Встреча состоится в Медицинском институте ОГУ имени Тургенева (5 этаж, 505 кабинет).
Начало в 14 часов.
ИСТОЧНИК KP.RU