2019-04-04T14:47:20+03:00
Общество

Студенты-медики расскажут орловцам о здоровом и сбалансированном питании

В рамках акции «Будь здоров» волонтеры проведут флешмоб и брейн-ринг
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото пресс-службы облправительстваФото пресс-службы облправительства
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В преддверии Всемирного дня здоровья 5 апреля орловские волонтеры проведут акцию «Будь здоров». Студенты-медики расскажут орловцам о здоровом и сбалансированном питании.

В качестве спикеров на встрече выступят директор орловского Медицинского института Ирина Снимщикова и сотрудник Центра здоровья Орловской областной клинической больницы Ольга Вишнякова. В рамках акции волонтеры проведут флешмоб «Мы за ЗОЖ!»и брейн-ринг на тему здорового питания.

- Акция призвана сформировать грамотное представление о принципах рационального и сбалансированного питания, представить практические рекомендации по коррекции ежедневного пищевого режима, повысить уровень медицинской грамотности по вопросам социально значимых заболеваний и факторов риска их возникновения, сформировать мотивацию и навыки ведения здорового образа жизни, - рассказали «КП» организаторы.

Встреча состоится в Медицинском институте ОГУ имени Тургенева (5 этаж, 505 кабинет).

Начало в 14 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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