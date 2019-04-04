2019-04-04T14:32:30+03:00
Общество

Пенсионный фонд Орловской области: выданные СНИЛС будут действительны

Привычных карточек граждане получать не будут, документ перейдет в электронный формат
Ольга СУПОНЕВА
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Привычные всем зеленые карточки СНИЛС останутся действительныПривычные всем зеленые карточки СНИЛС останутся действительныФото: Ольга СУПОНЕВА
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Орловцам не нужно будет менять СНИЛС. В Пенсионном фонде заверили – выданные ранее карточки будут действительны, не смотря на переход к их электронному варианту.

Привычные жителям России, и Орловщины в частности, страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования больше выдаваться не будут. Взамен люди будут получать уведомление о регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.

- Уведомление можно получить на бумажном носителе, в личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР или на портале Госуслуг. Как и раньше, справка выдается в территориальном органе ПФР или в МФЦ. Полученные ранее свидетельства будут продолжать действовать, обменивать их не надо, - пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Отделения ПФР по Орловской области.

Отмечается, что новшество на формировании пенсионных прав регистрации в системе ОПС никак не отражается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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