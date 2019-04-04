В Орле назвали причины, по которым мамы отказываются от малышей
На первом месте – отсутствие жилья и денег
Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле названы причины, по которым новоиспеченные матери отказываются от своих младенцев. Главной из них стало отсутствие жилья и денег.
- Исходя из статистики, за последние три года основными причинами отказа женщин от новорожденных является отсутствие жилья и денег (70 %), отсутствие поддержки со стороны отца ребёнка (25 %), отсутствие работы, заболевание ребёнка (5 %), - рассказала социальный работник НКМЦ им. Круглой Юлия Погорельцева.
Отмечается, что большая часть этих женщин до наступления беременности не работали по разным причинам, не имели никакой профессии или специальности.
ИСТОЧНИК KP.RU