2019-04-04T13:04:24+03:00
Общество

В Орле назвали причины, по которым мамы отказываются от малышей

На первом месте – отсутствие жилья и денег
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле названы причины, по которым новоиспеченные матери отказываются от своих младенцев. Главной из них стало отсутствие жилья и денег.

- Исходя из статистики, за последние три года основными причинами отказа женщин от новорожденных является отсутствие жилья и денег (70 %), отсутствие поддержки со стороны отца ребёнка (25 %), отсутствие работы, заболевание ребёнка (5 %), - рассказала социальный работник НКМЦ им. Круглой Юлия Погорельцева.

Отмечается, что большая часть этих женщин до наступления беременности не работали по разным причинам, не имели никакой профессии или специальности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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